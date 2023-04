Kitajski obrambni minister v Moskvi pozdravil močne vezi z Rusijo

Moskva, 17. aprila - Kitajski obrambni minister Li Shangfu je v nedeljo na srečanju z ruskim kolegom Sergejem Šojgujem in predsednikom Vladimirjem Putinom v Kremlju pozdravil močne vezi z Rusijo in dejal, da so rusko-kitajski odnosi "vstopili v novo obdobje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.