Poročilo: Zaradi onesnaženosti zraka v Evropi letno umre več kot 1200 otrok

Koebenhavn, 24. aprila - Zaradi onesnaženosti zraka v Evropi vsako leto umre več kot 1200 mlajših od 18 let, je v danes objavljenem poročilu opozorila Evropska agencija za okolje (EEA) in se zavzela za hitrejše zmanjšanje emisij iz prometa, industrije in ogrevanja. Eden od predlaganih ukrepov je tudi ustvarjanje več zelenih površin v okolici vrtcev in šol.