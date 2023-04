Planinski zvezi 400.000 evrov za vzdrževanje planinskih poti

Slovenska Bistrica, 23. aprila - Delegati Planinske zveze Slovenije (PZS) so v soboto na redni letni seji skupščine med drugim potrdili okvirni vsebinski in finančni načrt zveze za prihodnje leto. Vodstvo je predstavilo tudi nov način financiranja vzdrževanja planinskih poti, za kar bo PZS od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 400.000 evrov, so sporočili iz PZS.