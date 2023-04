Planinska zveza po nedeljski nesreči v visokogorju poudarja pomen usposobljenosti pri vodenju v gorah

Ljubljana, 12. aprila - V Planinski zvezi Slovenije so po nesreči na Mali Mojstrovki poudarili pomen usposobljenosti pri vodenju v gorah. Manj izkušeni planinci se morajo gorskega vzpona lotiti z veliko mero odgovornosti, znanjem uporabe zimske opreme ter pod vodstvom licenciranih vodnikov z ustreznimi znanji in izkušnjami, so izpostavili v sporočilu za javnost.