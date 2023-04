Na volitvah na severu Kosova pričakovano nizka udeležba

Mitrovica, 23. aprila - V štirih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom na severu Kosova danes potekajo izredne volitve, potem ko so novembra lani s položajev odstopili župani tamkajšnje najmočnejše stranke Srbska lista. Ker ta stranka volitve bojkotira, je udeležba na njih v skladu s pričakovanji izredno nizka in do 11. ure večinoma ni dosegla niti enega odstotka.