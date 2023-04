Izsledili povzročiteljico sobotne prometne nesreče pri Trojanah

Ljubljana, 23. aprila - Policisti so v soboto popoldne na območju Ljubljane izsledili voznico, ki je dopoldne na regionalni cesti v okolici Trojan trčila v kolesarko in odpeljala s kraja nesreče. Življenje kolesarke je še ogroženo, policisti pa preiskujejo suma kaznivih dejanj povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in nenudenja pomoči poškodovanki v nesreči.