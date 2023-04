Voznik v Hrastniku pri Trojanah trčil v kolesarko in pobegnil

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, je do nesreče s pobegom prišlo nekaj pred 10. uro. Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na številko (01) 583 88 20 oziroma obvestijo najbližjo policijsko postajo. Prav tako pozivajo neznanega voznika, da pokliče na omenjeni številki ali se osebno zglasi na postaji prometne policije.