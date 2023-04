Predstavniki kmetov ogorčeni nad povezovanjem njihovih protestnih aktivnosti s politiko

Ljubljana, 19. aprila - Sindikat kmetov Slovenije in druge nevladne organizacije s področja kmetijstva vztrajajo, da so se za prekinitev pogajanj z vlado in vnovičen zagon protestnih aktivnosti odločili, ker je stanje v kmetijstvu nevzdržno. Nad izjavo premierja Roberta Goloba, da je za njihovo odločitvijo slutiti političen interes, so zato ogorčeni.