Vrhovno sodišče ZDA začasno ohranilo dostop do tabletke za splav

Washington, 22. aprila - Vrhovno sodišče ZDA je v petek odločilo, da bo ohranilo dostop do tabletke za splav mifepriston, s čimer je začasno odpravilo omejitve, ki so jih uvedla nižja sodišča, poročajo tuje tiskovne agencije. Zadeva je bila tako vrnjena prizivnemu sodišču v New Orleansu, ki je začetek ustnih razprav določilo za 17. maj.