Vrhovno sodišče ZDA začasno podaljšalo dostop do tabletke za splav

Washington, 19. aprila - Vrhovno sodišče ZDA je danes začasno ohranilo dostop do tabletke za splav mifepriston in s tem zadržalo odločitve nižjih sodišč, ki so dostop omejila. Kot so sporočili z vrhovnega sodišča, je zadržanje odločitve nižjega sodišča v zvezi s tabletkami podaljšano za 48 ur, do petka, 21. aprila, do 23.59, poroča francoska tiskovna agencija AFP.