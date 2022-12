V Celju v dobrodelni akciji Za nasmeh v mestu zbrali več kot 26.000 evrov

Celje, 6. decembra - V dobrodelni akciji Božična obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin, starejših in posameznikov v stiski Za nasmeh v mestu sta organizatorja Zavod Celeia Celje in RTA agencija letos zbrala skupaj 26.240 evrov. Sredstva je prispevalo 35 gospodarskih organizacij in posameznikov iz Celja ter okolice.