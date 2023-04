V središču ulične razstave pri radeljskem dvorcu bukev

Radlje ob Dravi, 21. aprila - Čeprav danes na Pohorju prevladuje smreka, pa je v preteklosti v pohorskih gozdovih kraljevala bukev, ki se vanje počasi vrača. Bukev je v središču občasne ulične razstave, ki so jo danes odprli pri radeljskem dvorcu in bo tam na ogled do 8. maja, nato pa se seli še v druge kraje.