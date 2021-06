V projektu Pohorka z dodatnimi ukrepi za zaščito narave na Pohorju

Mislinja, 15. junija - Naravo na Pohorju s svojimi posegi ogroža človek, najbolj so problematične vožnje z motornimi vozili na za to nedovoljenih območjih. Del aktivnosti za varstvo narave in iskanje ravnovesij izvajajo partnerji projekta Pohorka, ki so ga danes predstavili na Kopah. Še več pa si vsi obetajo od načrtovane razglasitve Regijskega parka Pohorje.