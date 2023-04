Koprska občina poskuša ločiti svoj delež v javnih ustanovah od ankaranskega

Koper, 21. aprila - Koprski mestni svet je v četrtek v prvi obravnavi sprejel sklep o razdelitvi nekaterih pristojnosti med občinama Koper in Ankaran, ki se sedem let po ločitvi o tem še nista dogovorili. Razmerje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in podjetjih so z odlokom določili enostransko, izrazili pa so pričakovanje, da ga bodo v Ankaranu potrdili.