V občinah Koper in Ankaran na kanalizacijo priključujejo 2000 novih uporabnikov

Koper, 1. februarja - V okolici Bertokov, Škofij in Hrvatinov od februarja lani dograjujejo kanalizacijsko omrežje. Kot so sporočili z Mestne občine Koper, so v tem času zgradili 8,5 kilometra kanalov. V občinah Koper in Ankaran nameravajo do konca letošnjega leta na javno omrežje priključiti skoraj 2000 prebivalcev.