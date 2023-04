Tožilci bodo opustili obtožbo proti igralcu Alecu Baldwinu

Los Angeles, 21. aprila - Tožilci v Novi Mehiki bodo opustili obtožbo za uboj, ki bremeni igralca Aleca Baldwina po streljanju na snemanju filma Rust, kjer je do smrti ranil direktorico fotografije, so sporočili v četrtek. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so prišli do "novih dejstev", ki si zaslužijo nadaljnjo preiskavo.