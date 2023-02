Družina žrtve toži Aleca Baldwina zaradi streljanja na snemanju filma Rust

Los Angeles, 10. februarja - Družina snemalke Halyne Hutchins, ki je bila ustreljena na snemanju filma Rust, toži igralca Aleca Baldwina in producente filma, so v četrtek povedali odvetniki. Tožbo so v imenu matere, očeta in snemalkine sestre vložili v Los Angelesu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.