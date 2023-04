Novomeški svetniki potrdili rebalans proračuna in podražitev komunalnih storitev

Novo mesto, 21. aprila - Svetniki Mestne občine Novo mesto so na četrtkovi redni seji po skrajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za letos in zaključni račun lanskega proračuna. Med drugim so potrdili nove cene komunalnih storitev, ki se po pojasnilu Komunale Novo mesto in župana Gregorja Macedonija dražijo predvsem zaradi rasti cen energentov in drugih podražitev.