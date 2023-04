Komunala Novo mesto v podražitev komunalnih storitev

Novo mesto, 11. aprila - Komunala Novo mesto bo v občinah osrednje Dolenjske, ki jih pokriva s svojo dejavnostjo, podražila komunalne storitve. Cene teh namerava v povprečju in odvisno od občinskih subvencij dvigniti za 12 do 20 odstotkov. To bi v primeru štiričlanske družine v povprečju pomenilo dvig zneska na položnicah za pet do sedem evrov, je napovedalo njeno vodstvo.