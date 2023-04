V Mednarodnem grafičnem likovnem centru David Kucler z Rezultati testiranja

Ljubljana, 21. aprila - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru bodo danes odprli razstavo z naslovom Rezultati testiranja. Naslov izhaja iz nekdanje rubrike revije Naš dom, kjer so poročali o kakovosti bele tehnike in kuhinjskih aparatov. Kucler v svojih delih preizkuša potenciale slikarskega medija ter preizprašuje mejo med reprezentacijo in abstrakcijo.