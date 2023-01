V Kinu Šiška David Kucler in Petja Kocet s Travnikom

Ljubljana, 16. januarja - V Kinu Šiška bodo drevi odprli razstavo z naslovom Travnik, na kateri David Kucler in Petja Kocet predstavljata deli velikih formatov Travnik: Brod 0,5 in Travnik: Sočerga - travnika, skenirana na Gorenjskem in Primorskem, nato pa v naravnem merilu reproducirana v galerijskem prostoru.