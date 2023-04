Tedenski pregled - svet od 21. do 27. 4.

Ljubljana, 28. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal vnovično kandidaturo. V Sudanu so se nadaljevali spopadi med vojsko in paravojaškimi skupinami, številne države so sprožile evakuacijo svojih državljanov. Po telefonu sta se pogovarjala predsednika Kitajske in Ukrajine Xi Jinping in Volodimir Zelenski. Indija je prehitela Kitajsko po številu prebivalcev.