Tedenski pregled - Slovenija od 21. do 27. 4.

Ljubljana, 28. aprila - Predsednica Nataša Pirc Musar je bila na uradnem obisku na Dunaju, zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Hrvaške pa so na srečanju poudarili pomen sodelovanja na področju energetike, pomoči Ukrajini in migracij. Kmetje so se pred poslopjem parlamenta zbrali na novem protestnem shodu, potekala je državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju.