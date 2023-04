Na Hrvaškem za velikonočne praznike pričakujejo še več gostov kot lani

Zagreb, 6. aprila - Na Hrvaškem za velikonočne praznike glede na napovedi prihodov in nočitev med 7. in 10. aprilom pričakujejo več kot 160.000 turistov, ki naj bi ustvarili 550.000 nočitev, je danes po seji vlade dejala hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. To je za 15.000 gostov in skoraj 50.000 nočitev več kot lani.