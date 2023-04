Novo zasajena drevesa v Mariboru tarča vandalov

Maribor, 19. aprila - Potem ko so v mariborskem Mestnem parku zaradi lubadarja posekali 46 smrek, so te dni na njihovem mestu zasadili prva nova drevesa. Park je zaenkrat bogatejši za 19 mladih iglavcev. Nova drevesa so bila v mestu zasajena tudi v sklopu novih ureditev obcestnih zelenic, a občinske službe zaznavajo, da so že tarča vandalov.