Pretoplo zimsko vreme prehitro prebuja naravo

Ljubljana, 7. januarja - Previsoke temperature za ta čas vplivajo na rastline in žival. Kažejo se neobičajni pojavi, kot so cvetenje nekaterih rastlin in pojav nekaterih žuželk. Za čebele previsoke temperature v tem času niso ugodne. Ponekod so kmetje že kosili travo, ki raste ob za to ugodnem vremenu. "Povsod je zmeda te zime," pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.