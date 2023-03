Cepilna točka UKC Ljubljana ozavešča o brezplačnem cepljenju proti pnevmokoknim okužbam

Ljubljana, 28. marca - Cepilna točka Urgenca, ki deluje v sklopu UKC Ljubljana ozavešča o možnosti brezplačnega cepljenja proti pnevmokoknim okužbam, ki je sedaj na voljo za kronične bolnike in starejše od 65 let ter ponuja zaščito proti pljučnici in drugim pnevmokoknim boleznim. Stroka cepljenje priporoča, saj je cepivo varno in učinkovito, potreben pa je en odmerek.