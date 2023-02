Ljubljana, 20. februarja - Podjetje Wolt spreminja plačilni model za dostavljavce, ki bo med drugim upošteval ocenjeno razdaljo poti, ne več zgolj zračne razdalje. Novi model bo obenem v prihodnosti omogočal, da se pri zaslužku upoštevajo tudi drugi dejavniki, kot so vreme, vrsta poti in naročila ter dostopnost lokacije, so sporočili iz podjetja.