V Novem mestu večdnevna popolna zapora Topliške ceste

Novo mesto, 20. aprila - V Novem mestu bo od danes do 28. aprila popolnoma zaprta zahodna mestna vpadnica oziroma odsek Topliške ceste pri glavni avtobusni postaji in križišču pri Šmihelskem mostu. Gre za zaključna dela pri prenovi tega cestnega odseka. Obvoz so uredili prek Prečne pri Novem mestu in v obratni smeri, so sporočili z novomeške občine.