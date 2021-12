V Novem mestu kmalu prenova Ulice Slavka Gruma in gradnja kolesarske povezave z Bršljinom

Novo mesto, 23. decembra - Mestna občina Novo mesto in projektna partnerja, hrvaško gradbeno podjetje Krk in družba CBE, so danes podpisali pogodbo za ureditev kanalizacije na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu in gradnjo kolesarske steze Drska-Bršljin. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov, je ob podpisu povedal novomeški župan Gregor Macedoni.