V ožjem izboru za bookerja avtorji iz šestih držav štirih celin

London, 19. aprila - Izzivi materinstva, nevarnosti nostalgije in življenje temnopoltega varnostnika - to je širok izbor zgodb del, ki jih je letos žirija za mednarodno literarno nagrado booker uvrstila v ožji izbor kandidatov za bookerja. Avtorji prihajajo iz šestih držav štirih celin. V fokusu za nagrado so enakovredno zastopani tako avtorji kot prevajalci.