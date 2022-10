Šrilanški pisatelj Shehan Karunatilaka letošnji dobitnik nagrade booker

London, 18. oktobra - Šrilanški pisatelj Shehan Karunatilaka je letošnji dobitnik prestižne britanske literarne nagrade booker. Žirijo je prepričal z romanom The Seven Moons Of Maali Almeida, katerega dogajanje je postavljeno na Šrilanko v zgodnja 90. leta v čas državljanske vojne. Nagrado so pisatelju izročili v ponedeljek zvečer v Londonu.