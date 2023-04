Celje v znamenju Mladinskega pevskega festivala

Celje, 19. aprila - V Celju od ponedeljka poteka Mladinski pevski festival osnovnošolskih in srednješolskih pevskih zborov. Tradicija te pevske manifestacije v knežjem mestu sega v leto 1946 in tudi letošnje pevsko srečanje, ki bo potekalo do 24. aprila, je nacionalnega značaja. Novost letošnjega festivala je sodelovanje pri projektu Vseslovensko petje s srci.