V Celju se pričenja 32. Mednarodni mladinski pevski festival

Celje, 10. maja - Z Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov se v Celju danes pričenja 32. Mednarodni mladinski pevski festival, ki ga organizira Zavod Celeia Celje. Na festivalu, ki bo v knežjem mestu potekal do sobote, bodo nastopili zbori iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Slovaške in Rusije.