V torek pri Turjaku povozili še enega medveda, ki je poškodovan pobegnil v gozd

Ljubljana, 19. aprila - Na cesti med Škofljico in Turjakom so v torek obravnavali dva primera trka osebnega avtomobila v medveda, so poročanje Dnevnika za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Eden je poginil, drugi pa je preživel in pobegnil v gozd. Policisti ob tem ponovno pozivajo ljudi k previdnosti, če pridejo v stik z medvedom.