Lajčak v Bruslju o normalizaciji odnosov z glavnima pogajalcema Srbije in Kosova

Bruselj, 4. aprila - V okviru dialoga med Beogradom in Prištino se je posebni odposlanec EU za ta dialog Miroslav Lajčak danes v Bruslju o uresničevanju sporazuma o poti k normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom ter drugih vprašanjih pogovarjal z glavnima pogajalcema držav Petrom Petkovićem in Bekimom Bislimijem, poročajo mediji v regiji.