Skupina migrantov vložila ustavno tožbo na Hrvaškem zaradi nezakonitega vračanja

Zagreb, 18. aprila - Skupina migrantov je danes vložila tožbo na hrvaško ustavno sodišče zaradi neučinkovite in neustrezne preiskave primera njihovega nezakonitega vračanja iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino oktobra 2020, ki naj bi vključevalo nasilje in spolno zlorabo, so sporočili s Centra za mirovne študije v Zagrebu.