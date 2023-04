Hrvaški policisti nezakonite migrante evidentirali prek WhatsAppa

Zagreb, 6. aprila - Hrvaški policisti so si prek mobilne aplikacije WhatsApp več mesecev izmenjevali osebne podatke in fotografije migrantov, ki so jih ujeli pri nezakonitem prehodu meje, danes razkriva hrvaški portal Telegram.hr. Po mnenju nekaterih bi pri tem lahko šlo za neuradno evidentiranje, kar pa hrvaški notranji minister Davor Božinović zanika.