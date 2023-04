Na posvetu o izzivih na področju duševnega zdravja, tudi v delovnih okoljih

Ljubljana, 18. aprila - Sodelujoči na današnjem posvetu v digitalnem centru Triglav Lab so se strinjali, da se skrb za duševno zdravje zaposlenih obrestuje. Duševne stiske so namreč v porastu. Ob bolniških odsotnostih pa vplivajo tudi na učinkovitost in motivacijo zaposlenih. Ob tem pa so se sogovorniki dotaknili tudi izzivov na področju duševnega zdravja nasploh.