Svetovni dan zdravja s pozivi k reševanju težav zdravstvenega sistema

Ljubljana, 7. aprila - Ob današnjem svetovnem dnevu zdravja so se zvrstili številni pozivi k urejanju razmer v zdravstvenih sistemih. Tako v Sloveniji kot po svetu namreč primanjkuje zdravstvenega kadra. V več krajih po državi so potekale aktivnosti, ki so ozaveščale o zdravem načinu življenja, dan pa je sklenil pohod za javno zdravje civilne iniciative Glas ljudstva.