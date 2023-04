Janković o kanalu C0: Za kineto ne bomo naredili presoje vplivov na okolje

Ljubljana, 18. aprila - Ljubljanska občina ne bo naredila presoje vplivov na okolje za kineto, ki je, kot je poudaril župan Zoran Janković, dodatna zaščita kanalizacijskemu kanalu C0. O tem so že obvestili ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Kot je dodal Janković, zdaj čakajo razrešitev upravnega spora in mnenje ministrstva.