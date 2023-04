Zdravniki UKC Ljubljana proti kanalu C0 preko vodovarstvenega območja

Ljubljana, 12. aprila - Več kot 30 zdravnikov UKC Ljubljana je v pismu, ki so ga med drugim poslali vladi, ministrstvom, DZ, ljubljanski občini in fakultetam, izrazilo nestrinjanje z izgradnjo kanalizacijskega kanala C0 preko vodovarstvenega območja na odseku med Črnučami in Brodom v Ljubljani. Ogrožal bi namreč pitno vodo v Ljubljani, opozarjajo.