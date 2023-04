Ministri G7 za pospešitev postopnega opuščanja fosilnih goriv, a brez novih rokov

Tokio, 16. aprila - Ministri skupine G7, pristojni za energetiko in okolje, so se na zasedanju na Japonskem zavezali k pospešitvi prizadevanj za postopno opuščanje uporabe premoga in drugih fosilnih goriv, vendar za to niso določili novih rokov, poročajo tuje tiskovne agencije. Zavezali so se tudi k odpravi onesnaževanja s plastiko do leta 2040.