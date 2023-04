ZDA Rusijo ponovno pozvale k izpustitvi priprtega novinarja

Moskva/New York, 17. aprila - Ameriška veleposlanica v Moskvi Lynne Tracy je danes obiskala ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, ki so ga ruske oblasti nedavno obtožile vohunjenja in priprle. Po obisku je na Twitterju zapisala, da je novinar dobrega zdravja, in ruske oblasti ponovno pozvala k njegovi takojšnji izpustitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.