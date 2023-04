V ZDA aretacijo novinarja v Rusiji označili za nezakonito

Washington, 11. aprila - Državni sekretar ZDA Antony Blinken je v ponedeljek postopek proti ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu v Rusiji označil za "nezakonito in neupravičeno pridržanje". Novinarja časnika Wall Street Journal so konec marca v Rusiji aretirali in minuli teden uradno obtožili, da je vohunil v interesu ZDA.