Mjanmarska hunta napovedala izpustitev več kot 3000 zapornikov

Naypyitaw/Yangon, 17. aprila - Vojaška hunta, ki od februarja 2021 vlada v Mjanmaru, je ob novoletnem prazniku Thingyan oziroma budističnem novem letu napovedala izpustitev več kot 3000 zapornikov, med njimi najmanj stotih tujcev. Kot so dejali, naj bi to "ljudem prineslo veselje in naslovilo humanitarne težave" v državi, poročajo tuje tiskovne agencije.