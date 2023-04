Po zračnem napadu število žrtev v Mjanmaru naraslo na 170

Mandalay, 14. aprila - Število smrtnih žrtev raketnega napada vladajoče vojaške hunte v Mjanmaru na naselje v regiji Sagaing je naraslo na najmanj 170, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročali lokalni mediji in reševalci. Hunta medtem opozarja, da so nasprotniki njihovega režima danes izvedli zračni napad v regiji Sagaing in s tem ubili osem ljudi.