Rusko tožilstvo zahteva 25 let zapora za opozicijskega aktivista

Moskva, 6. aprila - Rusko tožilstvo je danes zahtevalo 25 let zapora za opozicijskega politika in aktivista Vladimirja Kara-Murzo, ki je obtožen veleizdaje in širjenja laži o ruski vojski. Kara-Murza, lanskoletni prejemnik nagrade Vaclava Havla za človekove pravice, je eden najvidnejših ruskih političnih zapornikov.