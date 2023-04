Seul, Tokio in Washington v luči severnokorejske grožnje s skupno vojaško vajo

Seul, 17. aprila - Južna Koreja, Japonska in ZDA so danes izvedle skupno pomorsko vojaško vajo, da bi izboljšale varnostno sodelovanje v luči grožnje severnokorejskih raket, je sporočila južnokorejska mornarica. Do vaje prihaja le štiri dni po tistem, ko je Pjongjang prvič preizkusil svojo najsodobnejšo medcelinsko balistično raketo doslej.