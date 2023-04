ZDA: V streljanju na rojstnodnevni zabavi najstnice najmanj štirje mrtvi

Washington, 16. aprila - V streljanju v središču podeželskega mesteca Dadeville na jugu ameriške zvezne države Alabama so bili v soboto zvečer ubiti najmanj štirje ljudje, več je bilo ranjenih, je danes potrdila lokalna policija. Lokalni mediji so poročali, da je do streljanja prišlo na rojstnodnevni zabavi najstnice in da je bilo ranjenih najmanj 20 ljudi.